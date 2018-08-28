Когда в Молдове дрогнет земля: Вранчу разбудили добычей сланцевого газа

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Сразу несколько землетрясений произошло в Румынии в минувшие выходные. Подземные толчки зарегистрировали в зоне Вранча на глубине более ста километров, сообщили исследователи румынского Национального института физики Земли. Первые толчки произошли неподалеку от населенных пунктов Нехою, Бузэу, Ковасна и Одобешть.

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Сейсмологи отмечают, что за один только август в Румынии было зафиксировано 16 землетрясений, причем сила трех из них превышала 3 балла по шкале Рихтера. Самое сильное в этом году землетрясение произошло в апреле, когда подземные толчки составили 4,6 балла.

Причиной усиления сейсмоактивности может стать добыча сланцевого газа, говорят эксперты

© Youtube / 猫カフェ キャッチー Видеофакт: кошки действительно могут предупредить о землетрясении Сейсмологи не исключают, что добыча сланцевого газа американскими компаниями, которая несколько лет назад велась ими в Румынии, отложила свой отпечаток на сейсмическую обстановку.

Компания Chevron начала поиск сланцевого газа в Румынии еще в 2013 году, но прекратила бурение через два года после завершения предварительных работ. Однако, из-за вмешательства в земную кору, в ней был зафиксированы необратимые процессы.

При этом Chevron, хоть и добилась разрешения на разведку месторождений сланцевого газа в восточной и юго-восточной Румынии, но в процессе столкнулась с активными протестами со стороны экологических организаций и местных жителей. Протестующие утверждали, что добыча газа из сланца создает серьезные риски для окружающей среды.

На востоке Румынии, где вела работы Chevron, сильны протестные настроения в отношении сланцевого газа. Эта территория примыкает к границе с Болгарией, которая ввела запрет на его добычу по экологическим соображениям из-за того, что использовалась технология гидроразрыва пластов.

Некоторые эксперты считают, что есть связь (хоть не прямая) между добычей сланцевого газа и землетрясениями, причем даже несмотря на то, что из-за экономических причин Chevron отказалась от проекта добычи сланцевого газа в Румынии.

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института биологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш отметил, что, несмотря на серию мелких землетрясений, в сейсмоактивной зоне Вранчи происходит накапливание энергии, что может в будущем привести к мощным толчкам.

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"Очаг разряжается, но частично. Тем не менее происходит накапливание энергии и, естественно, будет более сильное землетрясение. Всегда, когда очаг разряжается, наступает период затишья. После сильных землетрясений 2004 года не было землетрясения магнитудой более 7, которое разрядило бы очаг на долгие годы. И, естественно, нам следует ожидать сильного землетрясения", — сказал в интервью Sputnik ученый.

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Между тем, из-за технологии гидроразрыва могло произойти накопление энергии в Румынии.

"Горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта сами по себе используются для интенсификации добычи в традиционных месторождениях с середины XX века без негативных последствий. Однако только при сланцевой добыче стали возникать по этому поводу вопросы", — отметил в комментарии Sputnik Иван Капитонов, доцент Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХИГС.

Специалист также привел примеры.

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"Как один из наиболее ярких примеров негативных последствий сланцевой добычи, обычно называют взаимосвязь двух небольших землетрясений в 2011 году рядом с Блэкпулом (Англия), вызванных добычей сланцевого газа, что повлекло запрет на гидроразрыв в Англии. Однако стоит вспомнить также, что уже в 2014 году запрет был снят. Ныне схожие запреты действуют лишь в ЮАР, Франции и в некоторых штатах США. Но я считаю, что заявлять о взаимосвязи землетрясений в Румынии с тем, что в этой стране американские компании, используя гидроразрыв, нарушают структуру земной коры, преждевременно", — заключил Капитонов.

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