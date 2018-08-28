В Sputnik пройдет видеомост с участием президента Молдовы

Во вторник, 28 августа, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова с участием президента Игоря Додона пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев – Москва, анонсирующая молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018).

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. В ходе мероприятия будут представлены: повестка, программа, состав участников и спикеров форума, а также ожидаемые результаты от МРЭФ-2018. Участники видеомоста также обсудят возможности сотрудничества российских и молдавских компаний в области сельского хозяйства, виноделия, туризма, промышленности и других отраслей экономики.

"В 2017 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику составил около $200 млн. МРЭФ может дать импульс для значительного притока российского капитала, создания совместных компаний и возвращения Российской Федерации на ведущую позицию в рейтинге иностранных инвесторов Молдовы. В то же время развитие экономических контактов может стать хорошей опорой для налаживания политических отношений", — отметил сопредседатель "Деловой России и оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров.

Участники в Кишиневе:

— президент Республики Молдова Игорь ДОДОН;

— сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей НАЗАРОВ.

Участники в Москве:

— уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ;

— президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр КАЛИНИН.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Справка

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20–22 сентября 2018 года.