Профсоюзы Молдовы требуют разрешить предоплату лечения и отдыха детей

Профсоюзы уверены, что летний отдых и лечебные процедуры для детей можно организовать лучше и проще.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Конфедеративный комитет Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и Закон о государственных закупках.

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Как сообщает пресс-служба НКПМ, предлагаемые изменения позволят властям и бюджетным учреждениям заключать контракты на предоставление предварительных платежей на покупку товаров, работ и услуг для надлежащего функционирования учреждений, предоставляющих санаторно-оздоровительные услуги для детей.

В НКПМ отметили, что действующая правовая норма запрещает заключение властями, бюджетными учреждениями контрактов на получение досрочных платежей на покупку товаров, услуг и работ по организации бальнео-санаторного лечения и отдыха детей в летний сезон, что из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов ставит в сложную ситуацию деятельность соответствующих учреждений.

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В таких условиях невозможно организовать детский летний отдых, потому что сложно оплачивать досрочные платежи экономическим агентам, работающим сезонно, то есть только в течение лета, а также санаторно-курортным учреждениям, которые не предоставляют других услуг и не располагают резервным капиталом для организации лечения и отдыха детей, подростков из социально уязвимых, а также многодетных семей.

Конфедеральный комитет НКПМ обратился к парламенту Республики Молдова с просьбой рассмотреть предложение о начале процедуры внесения изменений и дополнений в соответствующие законы.