Доноры и зарплаты – Центр переливания крови ответил Sputnik

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Национальный центр переливания крови отреагировал на официальный запрос агентства Sputnik в связи с распространившейся информацией о снижении количества доноров и размере заработной платы врачей и лаборантов Центра.

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"Донорская деятельность в Республике Молдова носит добровольный характер, регулируется с помощью законодательных и нормативных актов. Так согласно положениям статьи 9 Закона РМ № 241-XVI от 20 ноября 2008 года о донорстве и переливании крови, сбор крови и ее компонентов является добровольным и безвозмездным актом. Помимо этого, в рамках Национальной программы трансфузионной безопасности и самообеспечения страны препаратами крови на 2017-2021 годы на государственном уровне пропагандируется сдача крови как добровольный и неоплачиваемый акт", — значится в официальном ответе за подписью директора Центра переливания крови Александру Германа.

Также отмечено, что, по данным Национального центра переливания крови за 2017 год, "количество сборов крови составило — 70361, а за первый семестр 2018 года количество сборов крови составило — 38914".

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"Что касается размера заработной платы врачей и лаборантов Национального центра переливания крови, заработная плата работников регламентируется положениями постановления правительства № 381 от 13 апреля 2006 года об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы и согласно представленным отчетам за первые шесть месяцев текущего года средняя заработная плата составила 5238,13 лея", — отмечено в сообщении.