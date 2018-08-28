Унионисты устроили шоу, пытаясь прорваться через границу Молдовы

Летнее обострение унионистов: как начудили сторонники объединения Молдовы и Румынии на границе республики?

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Не сидится спокойно румынским унионистам (сторонники объединения Молдовы и Румынии) — решили они маршем пройтись по Молдове.

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Скандалом обернулась их попытка пройти границу через контрольно-пропускной пункт Леушены. Там группе из 35 граждан Румынии, которые "Маршем унири" направлялись из румынского города Алба-Юлия в Кишинев, запретили в понедельник, 27 августа, пересечь государственную границу Республики Молдова. Причина отказа во въезде — "подрыв общественного порядка в приграничной зоне с нарушение режима пунктов пропуска".

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Участники этого марша, среди которых в основном молодые люди, не подчинились требованиям представителей Пограничной полиции Республики Молдова. Сторонники объединения Молдовы и Румынии вели себя агрессивно по отношению к молдавским правоохранительных органам и создали препятствия для пересечения КПП Леушень другим транспортным средствам.

Ситуация под контролем руководства Погранполиции

Во вторник на КПП Леушены прибыл и глава Погранполиции Республики Молдова Фредолин Лекарь, который попробовал цивилизованно пообщаться с участниками "Марша унири". Лекарь напомнил им, что необходимо соблюдать закон и правила пересечения государственной границы, не создавать конфликтные ситуации.

"Есть правила и законы. Не превращайте все в спектакль перед камерами. Вы должны соблюдать законы, а не дестабилизировать общественный порядок", — отметил глава Погранполиции.

По его словам, он пригласил участников марша, среди которых румынский депутат Константин Кодряну, переместиться в автобус и пройти контрольно-пропускную линию для проверки документов.

"Хотите пересечь границу? Следуйте правилам и закону", — сказал Лекарь.

Унионисты под руководством скандально известного активиста Джордже Симиона отказались выполнять требования Пограничной полиции Республики Молдова.

"Это просто цирк", — сказал Лекарь, отметив, что такого отношения не потерпели бы и на румынской стороне границы.

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Симион, которого в мае 2015 года объявили персона нон грата в Молдове за организацию действий, направленных против конституционного порядка государства, отметил, что все 35 участников марша останутся на границе, пока не получат консульскую помощь со стороны посольства Румынии в Молдове.

Посольство Румынии взяло нейтральную сторону в скандале

Любопытно повело себя в этом скандале румынское посольство в Кишиневе. Представители дипмиссии объявили, что отказ во въезде в республику 35 гражданам Румынии — "это решение властей Молдовы".

"Посольство Румынии в Кишиневе следит за тем, чтобы в диалоге молдавских властей соблюдались права румынских граждан согласно внутренним порядкам государства и международными обязательствами Молдовы", — добавили в дипмиссии.

Вместе с этим там подчеркнули, что "с точки зрения румынских пограничных властей, группа граждан, которая утром 27 августа проходила контрольно-пропускной пункт Албица, никаким образом не нарушила общественный порядок со стороны румынской границы и никак не повлияла на правовой режим государственной границы".

"Марш унири" сорвали сами унионисты?

Погранполиция Молдовы призвала участников марша унири соблюдать принятое решение и не пытаться незаконными или провокационными действиями пересечь государственную границу республики.

В Погранполиции также заявили, что в ведомство поступила информация оперативного характера о готовящейся попытке помешать проведению "Марша унири" путем провокаций в зоне со спецрежимом работы. Неисповедимы мысли и действия унионистов…

Интересно получается — унионисты, которых большинство населения Молдовы не поддерживает, решили хоть как-то напомнить о себе самым нелепым способом. Своими же руками сторонники объединения Молдовы и Румынии сорвали собственную акцию, которая планировалась в Кишиневе в начале сентября, устроив провокации прямо на молдавской границе. Эдакий пиар ход, понятный только им самим…

Между тем Пограничная полиция уже разрешила въезд в республику 34 участникам "Марша унири" за исключением Джордже Симиона, который получит ограничения в соответствии с законом после того, как повел себя агрессивно, неадекватно и отказался соблюдать процедуру прохождения государственной границы Молдовы. На данный момент группа из этих 34 граждан Румынии хоть и обладает правом на въезд в республику, не делает этого, пытаясь таким образом заставить властей Молдовы отменить запрет на въезд Симиону.

Что говорит закон?

В этом смысле Погранполиция предприняла меры по предотвращению возможных провокаций в пограничной зоне и пунктах пропуска. Сотрудники правоохранительных органов действуют в соответствии со своими полномочиями и не нарушают закон, сообщили в ведомстве.

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Согласно закону о государственной границе Республики Молдова, пограничный контроль осуществляется с полным уважением человеческого достоинства независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, пола, вероисповедания, взглядов, политической принадлежности, благосостояния, социального происхождения, ограничения возможностей или возраста. Все иностранные граждане на въезде в нашу страну подвергаются проверке при пересечении государственной границы.