На месте будущего морга в Тирасполе нашли захоронения немецких военных

Приднестровские археологи впервые обнаружили на территории региона большое госпитальное захоронение немецких военнослужащих времен ВОВ, среди которых был человек не европеоидного типа. В чем уникальность находки, они рассказали корреспонденту Sputnik.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. При строительстве на территории РКБ нового медицинского объекта — морга города Тирасполя, было обнаружено госпитальное захоронение 12 немецких военнослужащих периода зимы 1943-1944 годов. Старший научный сотрудник лаборатории археологии Приднестровского госуниверситета Игорь Четвериков рассказал корреспонденту Sputnik о том, чем необычна находка.

"Тирасполь был тыловым городом для немецких и румынских войск, находился на территории генерал-губернаторства Транснистрии, и здесь было множество тыловых госпиталей. Есть несколько зданий постройки периода 1938 года, поэтому сомнений, что они уже тогда использовались как госпитальные учреждения, у нас нет", — отметил он.

В момент обнаружения могила немецких военнослужащих сильно пострадала от ковша экскаватора, в частности были отбиты грудные клетки и головы. Мало того, часть грунта была вывезена. И сейчас уже не представляется возможным установить его точное место нахождения, но если даже и смогли бы это сделать, то десятки тонн земли, сваленных позже, навсегда похоронили находки, которые могли бы иметь интерес для археологов.

Что поразило археологов

По словам Четверикова, это госпитальное захоронение, скорее всего, проводилось в убыстренном порядке. Практически все военнослужащие, похороненные в первой шеренге, лежат в кальсонах, госпитальных пижамах, без обуви. Археологи предполагают, что это пациенты госпиталя, которые умерли здесь от последствий тяжелых ранений, от заражения крови, в том числе прооперированные – на одном из черепов, кроме огнестрельного ранения, обнаружены следы трепанации.

Второй ряд захороненных был отгорожен от первого деревянными досками – видимо, чтобы захоронение имело приличный вид. Археологов поразило, что эти военнослужащие отличались от тех, кто был в первой шеренге. Все они одеты – в ботинки, сапоги, на всех была форма. Причем разных родов войск.

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На телах людей верхнего ряда нашли металлические лубки – это так называемые фиксирующие повязки, бандажи. Они также были закованы в своеобразные корсеты, которые фиксировали раненого во время перевозки. И на третий день раскопок стало ясно, что верхний ряд состоит из немцев, которых везли сюда на госпитальном поезде, но они умерли при транспортировке. Фронт надвигался быстро, поэтому людей, которых только что сгрузили с поезда, захоронили с теми, кто уже лежал в госпитальном морге.

Представитель монголоидной расы в немецком "Эдельвейсе"

Наличие одежды позволило найти достаточное количество личных вещей, в том числе и так называемые посмертные алюминиевые жетоны с номером части, личным номером, которые каждый немец носил для опознания. Среди вещей также обнаружены немецкие монеты разных времен — со свастикой и без, румынские деньги, так называемые хлорницы (средство обеззараживания кожи), даже трамвайный билет на проезд в одном немецком городе с обозначением остановок.

Судя по одежде, захороненные — из рядового состава. Только на одном теле сохранились петлицы с серебряной окантовкой, которые говорят о том, что человек приближался к офицерскому званию, но ни одного погона на плечах отмечено не было.

Точно установлено, что среди погребенных — боец люфтваффе (воздушный род войск Германии), а также военнослужащий, который входил в противотанковые части.

"Особый интерес представляет одно из тел, на котором явные признаки монголоидной расы. Если на других очевидно, что они соответствуют европеоидному типу, то в данном случае прослеживается явная примесь. И на этом теле был обнаружен знак знаменитой горно-стрелковой дивизии СС "Эдельвейс", стрелки которой штурмовали хребты Северного Кавказа. Скорее всего, он там проявил себя, так как удостоился чести быть похороненным вместе с немцами", — рассказал Четвериков.

Когда в исследовании поставят точку

Останки немецких военнослужащих будут переданы Германии. Там будет проведена их экспертиза.

"В посольстве Германии в Молдове признали, что это немецкие захоронения. И передача будет с соответствующей документацией, на серьезном уровне. Они заберут останки и некоторые вещи, которые будут свидетельствовать о том, что это немцы. Остальные предметы останутся в Приднестровье и будут храниться в краеведческом музее", — отметил Четвериков.

Археологи также надеются на то, что в немецких архивах найдутся документы этого захоронения, где будет указано абсолютно точное количество погребенных и их фамилии. И тогда в исследовании поставят окончательную точку.

Ожидаемые находки

Археологи предполагают, что их ожидает еще немало подобных находок, и, если продолжать движение эскалатора, вскоре обнаружится следующая госпитальная яма, поскольку этот лазарет функционировал достаточно активно, и наверняка 12 захоронениями дело не ограничилось. Специалистам также известно, что там, где пролегает трасса, расположенная рядом с РКБ, были в свое время также захоронения. Самое обидное, говорят они, по документам там лежали советские военнослужащие, которых хоронили здесь в 1944-1945 годах.