В Молдове бушует опасный вирус: представлены детали о заболевших

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Число официально подтвержденных случаев заболевания корью в Молдове увеличилось до 171, еще 63 находятся под подозрением. Таковы последние данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны, сообщает sputnik.md.

© Sputnik / Александр Кондратюк Корь атакует Молдову — в школах хотят отменить линейки

За последнюю неделю больше всего случаев заболевания вирусом зарегистрировано в Чадыр-Лунге, Вулканештах, Унгенах, Тараклии, Кагуле и Хынчештах.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района. В стране объявлен "оранжевый код" из-за распространения вируса.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

Ранее сообщалось о том, что власти готовы объявить в Гагаузии "красный код" в связи с ростом заболеваемости корью. Также сообщалось, что ни одного ребенка не допустят в школу, если он не будет привит. В частности, необходимо будет предоставить медицинский сертификат о том, что ребенку была сделана вакцина от кори. Соответствующее решение принято в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям в Комрате.

Глава Минздрава Светлана Чеботарь заявила, что в детский сад и школу не будет допущен ни один ребенок, если ему не сделали прививку от кори.

"Определенно, ни один не привитый ребенок не будет допущен в детсады и школы. Каждого будут тщательно проверять. Поэтому призываю родителей быть ответственными за здоровье своих детей и их окружения", — написала Чеботарь на своей странице в Facebook.