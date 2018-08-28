Работу молдаванина отметил президент России

Молдаван все больше ценят за рубежом: работу одного из наших соотечественников отметил российский лидер.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач" выходцу из Молдовы Валерию Митишу, который возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и проживает долгое время в РФ. Это звание наш соотечественник получил за свои достижения в медицинской области.

Автор "Золотой книги Бессарабии и Республики Молдова" Денис Рошка заявил Sputnik, что имя доктора Валерия Митиша войдет во второе издание антологии, куда включены самые известные молдаване, которые стали знаменитыми в мире.

Валерий Митиш спас огромное количество детских жизней на Донбассе и в Сирии. НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в круглосуточном режиме представляет срочную хирургическую и травматологическую помощь. Это медучреждение он возглавляет в течение пяти лет.