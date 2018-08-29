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МИД Румынии

Посла Молдовы вызвали в МИД Румынии из-за шоу унионистов на границе

© Photo: Facebook / Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania
Общество
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Главу молдавской дипмиссии в Румынии Махая Грибинчу пригласили в министерство иностранных дел страны-соседки, чтобы он объяснил инцидент с группой унионистов на КПП Албица-Леушены.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Румынии внимательно следит за инцидентом на молдавско-румынской границе, где группе из 35 граждан Румынии, которые "Маршем унири" (марш сторонников объединения Молдовы и Румынии) направлялись из румынского города Алба-Юлия в Кишинев, отказали в понедельник, 27 августа, во въезде в Республику Молдова. Причина — "подрыв общественного порядка в приграничной зоне с нарушением режима пунктов пропуска".

Молдавско-румынская граница
© Sputnik / Rodion Proca
Унионисты устроили шоу, пытаясь прорваться через границу Молдовы

Инцидент произошел на КПП Албица-Леушены. Участники этого марша, среди которых, в основном, молодые люди, не подчинились требованиям представителей Пограничной полиции Республики Молдова. Сторонники объединения Молдовы и Румынии вели себя агрессивно по отношению к молдавским правоохранительным органам и создали препятствия для пересечения КПП Леушень другим транспортным средствам.

Однако уже во вторник, 28 августа, после прохождения всех необходимых с точки зрения закона процедур, группе румынских граждан разрешили въезд в Республику Молдова за исключением известного унионистского активиста Джеордже Симиона.

Из-за этого посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчу пригласили на консультацию для дополнительных уточнений в министерство иностранных дел Румынии.

В главном внешнеполитическом ведомстве страны-соседки молдавского дипломата попросили объяснить причины, по которым румынским гражданам не разрешалось пересекать границу.

Румынский МИД через посольство страны в Молдове направил запросы для обеспечения того, чтобы соблюдались права граждан Румынии так, "как это нормально в любом государстве, находящемся в отношениях ассоциации с ЕС и стратегическом партнерстве с Румынией".

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© Sputnik /
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В Погранполиции Молдовы ранее сообщили, что сотрудники ведомства предприняли меры по предотвращению возможных провокаций в пограничной зоне и пунктах пропуска. Там подчеркнули, что правоохранительные органы действовали в соответствии со своими полномочиями и не нарушали закон.

Согласно закону о государственной границе Республики Молдова, пограничный контроль осуществляется с полным уважением человеческого достоинства независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, пола, вероисповедания, взглядов, политической принадлежности, благосостояния, социального происхождения, ограниченных возможностей или возраста. Все иностранные граждане на въезде в нашу страну подвергаются проверке при пересечении государственной границы.

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Теги:
объяснения, посол, унионисты, МИД Румынии, Джеордже Симион, Михай Грибинча, Молдова, Румыния
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