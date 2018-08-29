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Bookfest 2018

Можно ли в Молдове перевести ребенка на домашнее образование

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Известно, что процесс усвоения знаний у всех детей проходит по-разному, и поэтому некоторые родители предпочитают выбирать формы обучения, отличные от привычных школьных форматов.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В Кишиневе в рамках "Ярмарки образовательных услуг" 30 августа пройдет круглый стол на тему "Образование в Молдове.

Ирина Штефан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Штефан: я считаю, что обучение на дому подходит всем детям

Новые форматы и методы обучения", в рамках которого эксперты намерены обсудить один из вариантов альтернативных форм обучения — домашнее образование. К участию приглашены представители Министерства образования, Ассоциации хомскулеров Молдовы, а также родители, которые обучают своих детей дома, учителя и психологи.

Среди участников:

  • Сергей Мокан – Профессор и репетитор
  • Наталья Попеску – Профессор
  • Диана Кику – Президент Ассоциации Homeschooling Moldova
  • Влад Гурдига – Вице-президент Ассоциации Homeschooling Moldova
  • Наталия Бивол – Cоучредитель Ассоциации Homeschooling Moldova
  • Айна Идрисова – Основатель центра неформального образования Дом Эволюции
  • Евгения Ионел – Родитель, практикующий домашнее обучение
  • Юрий Берлински – Президент Федерации спорта Республики Молдова, профессор и тренер
  • Стелла Шатова – Магистр психологии, психотерапии, автор и ведущий психологических курсов и игр
  • Bookfest 2018
    Bookfest 2018
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Bookfest 2018
    Bookfest 2018
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Bookfest 2018
    Bookfest 2018
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Bookfest 2018
    Bookfest 2018
    © Sputnik / Nicu Goncear
1 / 4
© Sputnik / Nicu Goncear
Bookfest 2018

За круглым столом будут обсуждаться вопросы, связанные с целесообразностью введения нового формата обучения и проблемы, которые могут возникнуть у родителей и у государства при легализации домашнего обучения в Молдове.

Основная цель мероприятия — найти эффективные пути решения из ситуации, когда формат домашнего образования де-юре не существует, но де-факто количество "домашних" детей растет.

По итогам встречи будет составлен протокол, который будет направлен в Министерство образования с ходатайством обсудить ситуацию на уровне государства и создать рабочую группу для разработки проекта документа, регламентирующего формат домашнего обучения для обычных детей.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова является международным информационным партнером данного мероприятия.

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Теги:
Bookfest 2018, выставка, образование
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