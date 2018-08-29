Можно ли в Молдове перевести ребенка на домашнее образование

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В Кишиневе в рамках "Ярмарки образовательных услуг" 30 августа пройдет круглый стол на тему "Образование в Молдове.
Новые форматы и методы обучения", в рамках которого эксперты намерены обсудить один из вариантов альтернативных форм обучения — домашнее образование. К участию приглашены представители Министерства образования, Ассоциации хомскулеров Молдовы, а также родители, которые обучают своих детей дома, учителя и психологи.
Среди участников:
- Сергей Мокан – Профессор и репетитор
- Наталья Попеску – Профессор
- Диана Кику – Президент Ассоциации Homeschooling Moldova
- Влад Гурдига – Вице-президент Ассоциации Homeschooling Moldova
- Наталия Бивол – Cоучредитель Ассоциации Homeschooling Moldova
- Айна Идрисова – Основатель центра неформального образования Дом Эволюции
- Евгения Ионел – Родитель, практикующий домашнее обучение
- Юрий Берлински – Президент Федерации спорта Республики Молдова, профессор и тренер
- Стелла Шатова – Магистр психологии, психотерапии, автор и ведущий психологических курсов и игр
- Bookfest 2018© Sputnik / Nicu Goncear
- Bookfest 2018© Sputnik / Nicu Goncear
- Bookfest 2018© Sputnik / Nicu Goncear
- Bookfest 2018© Sputnik / Nicu Goncear
За круглым столом будут обсуждаться вопросы, связанные с целесообразностью введения нового формата обучения и проблемы, которые могут возникнуть у родителей и у государства при легализации домашнего обучения в Молдове.
Основная цель мероприятия — найти эффективные пути решения из ситуации, когда формат домашнего образования де-юре не существует, но де-факто количество "домашних" детей растет.
По итогам встречи будет составлен протокол, который будет направлен в Министерство образования с ходатайством обсудить ситуацию на уровне государства и создать рабочую группу для разработки проекта документа, регламентирующего формат домашнего обучения для обычных детей.
Информационное агентство и радио Sputnik Молдова является международным информационным партнером данного мероприятия.