Жара и плачущие дети — на КПП "Албица" в Румынии образовались безумные очереди

Кроме того, на два дня закрыт пункт пересечения границы "Паланка" на границе с Украиной.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. На въезде в Молдову на пункте перехода границы "Албица" утром в среду выстроились около сотни машин. Жара вносит дополнительную нервозность в ситуацию — дети плачут, водители сигналят, подгоняя пограничников. По словам застрявших в пробке водителей, вышла из строя электронная система пропуска.

Напряженная обстановка на этом КПП сохраняется — в 12.30, по данным сайта Пограничной полиции Румынии, среднее время ожидания пропуска составляет 60 минут.

На восточной границе Молдовы тоже проблемы, но уже на выезде из страны. Таможенный пункт "Паланка" снова приостановил работу на два дня. Как сообщает Таможенная служба Молдовы, 29 и 30 августа этот КПП закрыт из-за ремонта дорожного покрытия со стороны Украины.

Автомобилистам предлагают пересекать границу с Украиной на таможенном пункте "Тудора". По сообщению Таможенной службы, персонал на этом КПП временно увеличен. По данным сайта Пограничной полиции Молдовы, среднее время ожидания здесь — 5 минут.

Следить за ситуацией на пунктах пропуска через границу также можно онлайн, с помощью вебкамер на сайте Таможенной службы РМ.