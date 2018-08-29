Пограничный пункт "Паланка" приостанавливает работу

Названы сроки приостановления деятельности КПП "Паланка" на границе с Украиной.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Пункт погранично-таможенного контроля "Паланка" на молдавско-украинской границе будет работать с перерывами в среду и четверг.

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По данным Таможенной службы, это связано с асфальтированием дороги.

Работы будут проводиться эти два дня с 8.00 до 15.00.

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Пассажирам рекомендуется в эти промежутки времени воспользоваться услугами таможенного поста "Тудора", где количество сотрудников Таможенной службы и Пограничной полиции будет увеличено.