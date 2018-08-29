Фотофакт: через год после ремонта центр Кишинева непригоден для езды

В Кишиневе возможно и такое - после года эксплуатации главная дорога города гораздо меньше пригодна для езды, чем в момент окончания работ.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik, Нику Гончар. В соцсетях опубликованы фотографии, которые наглядно показывают, насколько нерадиво был выполнен ремонт проспекта Штефана чел Маре в Кишиневе.

Как шутят сами горожане, кишиневский асфальт на 50% состоит из муки и пластилина. Именно такое впечатление создается, когда дорогу центрального проспекта увидишь воочию.

Плавившийся на солнце асфальт проезжей части за это лето почти везде деформирован под колесами транспорта.

Кстати, с момента сдачи проезжей части проспекта Штефана чел Маре в эксплуатацию после обновления покрытия прошел лишь один (!) год. Спасибо тому, под чьей эгидой был проведет ремонт, — экс-мэру Дорину Киртоакэ!