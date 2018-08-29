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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Останки трех красноармейцев найдены в Штефан-Водском районе

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (313)
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За лето 2018 года молдавские поисковики подняли из земли останки 24-х бойцов Красной армии периода Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Останки трех военнослужащих Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены в Штефан-Водском районе в ходе поисковых исследований, сообщил в среду корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, останки были найдены во вторник на днестровском плацдарме, где проходили ожесточенные бои летом 1944 года.

"Несмотря на жару свыше 35 градусов, был исследован участок пахотного поля, в настоящее время свободный от посевных культур. В ходе работ на боевых позициях мы также нашли элементы снаряжения красноармейцев. Личных вещей, указывающих на имена погибших военнослужащих, к сожалению, обнаружено не было", — рассказал Петрович.

Ранее в Новоаненском и Штефан-Водском районах были обнаружены останки 21-го воина Красной армии и одного бойца вермахта. Советские солдаты были преданы земле на кладбище мемориала "Шерпенский плацдарм" в день 74-й годовщины освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских захватчиков >>>

Тема:
Наследники великой Победы (313)

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Теги:
останки, поисковики, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Алексей Петрович, Штефан-Водский район, МССР, СССР, Молдова
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