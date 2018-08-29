В Кишиневе малоимущие семьи с детьми получат материальную помощь

Неблагополучные семьи, чьи дети пойдут в этом году в школу, получат единовременную материальную помощь.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В Кишиневе около восьми тысяч социально уязвимых семей, дети которых должны пойти в этом году в школу, получат 700 леев единовременной материальной помощи, сообщил в среду в ходе брифинга столичный муниципальный советник Ион Чебан.

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По его словам, это решение было принято в мунсовете 24 июля. Лица, входящие в число социально уязвимых категорий граждан и желающие получить материальную помощь, могут подать заявление в учебное заведение, где занимается их ребенок.

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"Создана специальная комиссия, которая рассмотрит списки потенциальных получателей помощи", — отметил Чебан.

Ранее муниципальный совет принял решение о денежных компенсациях в отношении медицинских работников и школьных дидактических кадров, работающих в Кишиневе.

Также Чебан сообщил, что столичный детский сад №92 не сможет работать с предстоящего учебного года, так как там нет достаточного количества персонала по всем профилям. В данном случае речь идет о поварах.

"Мы видим решение в том, чтобы заключались контракты со школьными столовыми. Но детские сады закрывать нельзя", — сказал Чебан.