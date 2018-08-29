Социальные проекты в Кишиневе – ожидание и реальность

Почему предупреждающие надписи не занимают внимание пешеходов в столице Молдовы?

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Этим летом полиция Кишинева совместно с различными неправительственными организациями провела кампанию по предотвращения ДТП и информированию пешеходов о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части.

В частности, речь шла о размещении на тротуарах перед пешеходными переходами предупреждающих надписей.

Но то, что обнаружил корреспондент Sputnik "в сухом остатке" после этой акции, вызвало, мягко говоря, недоумение.

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На размещенной здесь видеозаписи показано, что буквы на трафарете, через который краской наносили надписи, — довольно мелкие. Сама же краска за неполный месяц после нанесения почти стерлась. Иными словами, подобные "инсталляции" не в состоянии привлечь внимание как взрослых, так и детей. Запись была сделана на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Петру Мовилэ, рядом с которым размещена школа — лицей имени Пушкина.