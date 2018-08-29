Корь не утихает: в одном из случаев не обошлось без тяжелейших осложнений

Августовская вспышка кори в детском лагере - вторая волна заболеваемости корью в 2018-м году. Первый эпизод был отмечен в Дрокии в конце мая.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik, Дарья Чернега. Наиболее тяжелое осложнение в результате заражения корью было обнаружено у одного из детей района Чадыр-Лунга. Речь идет о коревом энцифалите, который ведет себя непредсказуемо и может привести к летальному исходу или же к пожизненной инвалидности, сообщил глава управления Национального агентства общественного здоровья Анатолие Мельник.

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Осложнение характеризуется патологическими изменениями в головном мозге. По словам специалиста, летальных исходов из-за вспышки кори в Молдове пока не зафиксировано. С 1 по 29 августа подтвержден 171 случай этого заболевания, еще десятки человек находятся под подозрением. Большинство заболевших живут в Чадыр-Лунге, а также в Вулканештах, Унгенах и Тараклии.

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Эпидемии пока нет

Мельник отметил, что говорить об эпидемии слишком преждевременно. По его словам, эпидемиологическая ситуация возникает тогда, когда обнаружены множественные очаги заболевания корью на большей части страны.

При этом врачей-инфекционистов беспокоит уровень вакцинации от кори. По сравнению с 2007 годом он снизился на 10% и на данный момент составляет 86%.

Скандалы вокруг вакцины

Как отмечают специалисты, главная причина снижения уровня вакцинации — отказ от прививок.

"Сказки о плохих вакцинах мы слышим более десяти лет и все время доказываем их качество. Мы закупаем вакцины только у производителей, рекомендованных ВОЗ. А с 2015 года вакцины приобретаются через отдел поставок UNICEF. Они заключают контракты, проверяют компании и условия производства. Таким образом вакцины — это самые контролируемые и безопасные медицинские препараты", — заявил Мельник.

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Он отметил, что молдавская система здравоохранения обладает достаточным количеством препаратов, чтобы обеспечить вакцинацию от кори непривитого населения. На данный момент медицинские работники активно приглашают граждан для получения прививки. Врачи напоминают, что, согласно решению правительства, дети, не прошедшие вакцинацию от кори, 3 сентября не будут допущены в учебные заведения.

Августовская вспышка кори в детском лагере — вторая волна заболеваемости корью в 2018 году. Первый эпизод был отмечен в Дрокии в конце мая. Болезнь распространилась среди ромов, которые завезли ее из Украины.

Корь бушует

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района. В стране объявлен "оранжевый код" из-за распространения вируса.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

Проверки детей перед школой

Ранее сообщалось о том, что власти готовы объявить в Гагаузии "красный код" в связи с ростом заболеваемости корью. Также шла речь о том, что ни одного ребенка не допустят в школу, если он не будет привит. В частности, необходимо будет предоставить медицинский сертификат о том, что ребенку была сделана прививка от кори. Соответствующее решение принято в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям в Комрате.

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Глава Минздрава Светлана Чеботарь также заявляла, что в детский сад и школу не будет допущен ни один ребенок, если ему не сделали прививку от кори.

"Определенно, ни один не привитый ребенок не будет допущен в детсады и школы. Каждого будут тщательно проверять. Поэтому призываю родителей быть ответственными за здоровье своих детей и их окружения", — написала Чеботарь на своей странице в Facebook.