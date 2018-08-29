МИД Молдовы поспешил с ответом румынским коллегам после скандала на границе

После того, как молдавского посла в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, чтобы он объяснил инцидент с унионистами на КПП Албица-Леушены, главное внешнеполитическое ведомство республики мгновенно сделало заявление для коллег из-за Прута.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы ответило румынским коллегам после того, как посла республики в Бухаресте вызвали в МИД Румынии для объяснения инцидента на молдавско-румынской границе с румынскими унионистами (сторонники объединения Молдовы и Румынии).

"МИДЕИ сожалеет о ситуации, сложившейся в последние дни на границе Республики Молдова с Румынией, когда группа румынских граждан въехала на территорию нашей страны с опозданием. Это единичный случай, который произошел из-за технических сложностей в информационной системе Пограничной полиции, а также из-за неадекватного поведения некоторых граждан", — отметили в МИДЕИ.

Как развивался скандал?

В понедельник, 27 августа, на КПП Албица-Леушены группе из 35 граждан Румынии, которые "Маршем унири" (марш сторонников объединения Молдовы и Румынии) направлялись из румынского города Алба-Юлия в Кишинев, отказали во въезде в Республику Молдова. Причина — "подрыв общественного порядка в приграничной зоне с нарушением режима пунктов пропуска".

© Sputnik / Rodion Proca Унионисты устроили шоу, пытаясь прорваться через границу Молдовы

Участники этого марша, среди которых, в основном, молодые люди, не подчинились требованиям представителей Пограничной полиции Республики Молдова. Сторонники объединения Молдовы и Румынии вели себя агрессивно по отношению к молдавским правоохранительным органам и создали препятствия для пересечения КПП Леушень другим транспортным средствам.

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Однако уже во вторник, 28 августа, после прохождения всех необходимых с точки зрения закона процедур, этой группе румынских граждан разрешили въезд в Молдову за исключением известного унионистского активиста Джеордже Симиона.

Из-за этого посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчу пригласили для дополнительных уточнений в министерство иностранных дел Румынии.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Обратный эффект "унири", или Как Молдова защитит свою государственность

Что говорит законодательство Молдовы?

Если по-простому, то молдавскому дипломату пришлось отчитаться за действия пограничников республики, которые выполняли свою работу, соблюдая местное и международное законодательство.

В Погранполиции Молдовы ранее сообщили, что сотрудники ведомства предприняли меры по предотвращению возможных провокаций в пограничной зоне и пунктах пропуска. Там подчеркнули, что правоохранительные органы действовали в соответствии со своими полномочиями и не нарушали закон. При этом глава Пограполиции Молдовы Фредолин Лекарь, который лично пытался урегулировать скандал, отметил, что такого отношения не потерпели бы и на румынской стороне границы.

Согласно закону о государственной границе Республики Молдова, пограничный контроль осуществляется с полным уважением человеческого достоинства независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, пола, вероисповедания, взглядов, политической принадлежности, благосостояния, социального происхождения, ограниченных возможностей или возраста. Все иностранные граждане на въезде в нашу страну подвергаются проверке при пересечении государственной границы.

Так, за что же отчитывался молдавский посол в Румынии перед МИДом этой страны, и что своим заявлением хотело сказать министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы?..