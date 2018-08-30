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Лев

Пока все спали: погоня в Кишиневе и нападение льва на дрессировщика в Москве

© Sputnik / Aleksandr Krjajew
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (78)
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События минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 авг —  Sputnik. Патрульные инспекторы Кишинева заметили нарушителя на улице Петрикань, который хаотично передвигался по проезжей части. Полицейские потребовали немедленно остановить машину. Однако водитель, увеличив скорость, попытался скрыться. 

Сотрудники правоохранительных органов бросились за ним в погоню: оказывается, водитель был пьяным, он врезался в тягач, однако после этого продолжил движение.

Его удалось задержать лишь после того, как он протаранил два автомобиля, стоявших на светофоре.

Нападение льва 

На дрессировщика Большого Московского цирка и участника Всемирного циркового фестиваля "Идол-2018" Алексея Макаренко напал лев, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники покидали манеж. Животные должны идти по одному и в определенной последовательности, но один из львов погнался за другим.

 

 

Чтобы не допустить драки, дрессировщики перегородили ему дорогу. Лев тут же набросился на Макаренко.

Дрессировщик получил травмы руки, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Испытание ракеты 

Российские военные успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", — отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько.

Это уже пятое испытание новой противоракеты: первое прошло 24 ноября, второе и третье — 12 февраля и 2 апреля, а последнее — 20 июля.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, пишет РИА Новости.

Тема:
Самое интересное за ночь (78)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, Молдова, Россия, Общество
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