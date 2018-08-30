Молдаване "оккупировали" на мини-каникулы Затоку, Коблево и другие курорты Украины

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Для молдавских бюджетников на последнюю неделю этого лета выпали мини-каникулы, которые большинство наших соотечественников проводят на море. Самым популярным направлением для отдыха молдаван, по-прежнему, остается украинское побережье Черного моря. Во-первых, близко, а, во-вторых, недорого. Многие наши соотечественники отправляются отдыхать на украинское побережье Черного моря даже на пару дней. Одесса, Затока, Коблево, Черноморск, Курортное, Грибовка, Сергеевка, Ильичевск — излюбленные места отдыха для молдавских туристов. Курортные города Украины переполнены жителями Молдовы.

© Sputnik / Nikolay Hiznyak Опасные пляжи Одессы: где лучше не отдыхать на побережье Черного моря

"Мертвое волнение" губит туристов: пляжи Болгарии, Украины и Румынии закрывают>>>

Наши соотечественники активно делятся фотографиями и впечатлениями с отдыха. Многие из них отмечают, что на украинских курортных городах слышна родная речь — словно и не уезжали из Молдовы.

Мисс Молдова-2017 опубликовала откровенные фото со своего отдыха в Турции>>>

"Прошелся по центру Затоки — зашел на базар, в магазин. Сплошная "лимба де стат". Все молдаване в Затоке", — написал один из пользователей.

"В Коблево то же самое. Как будто и не уезжал. Даже соседа по лестничной клетке встретил", — написал другой пользователь сети.

"Я сейчас в Каролина-Бугаз и здесь — то же самое, что в Затоке", — рассказала жительница Молдовы в соцсетях.

Отдыхающие в Одессе жители Молдовы тоже слышат родную речь и узнают соотечественников издалека.

Желающих отдохнуть в стране-соседке в этом сезоне оказалось достаточно много — на границах временами километровые пробки, а предприятие "Железная дорога Молдовы" даже увеличило не только частоту рейсов поезда Кишинев-Одесса-Кишинев (до ежедневного), но и добавила дополнительные вагоны, так как спрос высокий. Плюс поездки на поезде или автобусе очевиден — границу с Украиной пересекать гораздо быстрее, чем на собственной машине.

Перед тем, как планировать маршрут за границу, рекомендуется воспользоваться сервисом Trafic Online и узнать, на каких КПП нет пробок. А еще следите за состоянием пляжей соседней страны. Для этого достаточно зайти на сайт Центра общественного здоровья, где размещена интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха.

И помните, что на Украине неблагоприятная обстановка в связи с корью, поэтому будьте осторожнее, отправляясь на отдых в страну-соседку.

Эти места — лучшие для бюджетного отдыха в странах СНГ>>>

Молдавские бюджетники отдыхают вплоть до 2 сентября включительно. Согласно утвержденному правительством документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года считаются выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года объявлены рабочими днями.