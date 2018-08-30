Додон написал Лукашенко, рассказав о "белорусском экономическом чуде"

Молдавский лидер считает, что "белорусское экономическое чудо" под руководством президента Белоруссии - живой пример того, как можно вывести свою страну в региональные лидеры, не разрушая производство и не следуя зарубежным рекомендациям.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, энергии, вдохновения и успехов в деятельности на благо страны и ее граждан.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "Белоруссия — один из главных стратегических и торговых партнеров Молдовы. "Белорусское экономическое чудо" под руководством Лукашенко — живой пример того, как можно вывести свою страну в региональные лидеры, не разрушая производство и не следуя зарубежным рекомендациям".

"В этот день я с особым удовольствием отмечаю поступательное развитие традиционных дружественных отношений между нашими странами и народами в духе взаимопонимания и уважения", — отмечено в поздравительном послании Додона к Лукашенко.

Молдавский лидер выразил президенту Белоруссии признательность за весомый личный вклад в активизацию двусторонних контактов.

"Убежден, что мы сохраним достигнутую динамику, и доброе деловое партнерство между Молдовой и Республикой Беларусь будет крепнуть и развиваться", — отметил Додон.