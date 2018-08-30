Прямой рейс из Кишинева в Тимишоару стартует 16 сентября

Теперь в столицу румынского Баната можно будет летать из Кишинева три раза в неделю.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. С 16 сентября авиакомпания Tarom запускает новый регулярный рейс Кишинев-Тимишоара-Кишинев, сообщил для Sputnik Петр Жардан, генеральный директор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский международный аэропорт.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей

По его словам, рейс будет осуществляться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов при покупке в интернете — от 100 евро в оба конца, включая налоги и сборы.

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"Один из основных приоритетов компании Avia Invest — развитие новых направлений полетов для пассажиров Кишиневского аэропорта. Тимишоара — это индустриальный, коммерческий, медицинский, финансовый и университетский центр Румынии, который очень интересен нашим гражданам. Мы горячо приветствуем решение открыть новый прямой рейс в Тимишоару и верим, что наше партнерство будет развиваться и далее", — отметил Жардан.

По словам генерального директора компании Tarom Вернера Вольфа (Werner Wolff), для Тимишоары, зоны, находящейся в непрерывном экономическом движении, Кишинев — очень важное направление для развития бизнеса и долгосрочных инвестиций.

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"Это уже десятое авианаправление с участием Кишинева, которое открыла Tarom в 2018 году. Я уверен, что этот рейс быстро наберет популярность и будет пользоваться спросом", — заявил Вольф.