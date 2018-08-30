Кобзон: был бы счастлив еще раз увидеть народ Молдовы и прочувствовать его тепло

В Молдове больше никогда не увидят народного артиста СССР Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в возрасте 80 лет, и нашу боль сегодня нельзя передать словами. Как жаль до слез, что эта фраза великого певца ушла вместе с ним в вечность.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Целая эпоха ушла вместе с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В рамках своего последнего визита в Кишинев, приуроченного к празднованию Дня Победы в этом году, великий певец рассказал, за что он любил Молдову и почему был счастлив, когда приезжал в нашу республику.

"Хочу, чтобы на этой земле никогда не звучали выстрелы, хочу, чтобы вы никогда не знали горечь войны, хочу, чтобы мир этот был с нами и с вами, чтобы вы были счастливы. И буду счастлив еще раз и еще раз увидеть вас и прочувствовать ваше тепло", — с таким пожеланием обратился Кобзон со сцены к молдавскому зрителю.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе

Тогда в своем последнем интервью молдавским журналистам великий певец рассказал, что часто приезжал в республику с концертами.

"Очень любил приезжать сюда на праздник Мэрцишор весной… По всей Молдавии мы разъезжали, демонстрируя свое искусство и наше дружеское отношение", — добавил Кобзон.

Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Кобзон скончался в четверг, 30 августа.

Прощание с певцом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, второго сентября. Артиста похоронят в этот же день на Востряковском кладбище в Москве.