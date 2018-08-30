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Певец Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон — больше, чем легенда

© Sputnik / Игорь Маслов
Общество
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Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (18)
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В Москве ушел из жизни великий артист, творчество которого объединило миллионы людей.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik, Федор Ларионов. Иосиф Кобзон был больше, чем легендой. О легендарных личностях говорят миллионы, — но Кобзону удавалось большее, он в буквальном смысле слова объял мир вокруг себя. 

Все помнят знаменитый концерт в честь Дня Победы в 2013 году, когда Иосиф Кобзон пел на центральной площади Кишинева, до предела заполненной народом. Это был тревожный год, когда во властных структурах Молдовы набирала силу антироссийская истерия. В мэрии Кишинева звучали призывы объявить 9 Мая "днем траура" и запретить георгиевские ленты, а в парламенте праворадикальные силы требовали вытеснить русский язык из Молдовы.

Иосиф Кобзон в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иосиф Кобзон в Кишиневе: последний концерт на молдавской земле
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Чем ближе была годовщина Победы, тем непонятнее и тревожнее становилась обстановка. И будто общий вздох облегчения пронесся над страной, когда пришло известие: 9 мая Иосиф Кобзон будет петь в Кишиневе! Мгновенно закончились шепотки и разговоры — мол, да праздник ли это? 

И в День Победы многотысячная площадь хором пела "Этот праздник со слезами на глазах". И с каждой секундой будто тяжелый груз падал с плеч десятков тысяч людей. И эту настоящую Молдову видел весь мир.

Кобзон и Лещенко в Кишиневе - песни о нашей Победе
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Памяти Кобзона: последнее интервью для Sputnik Молдова

Недаром после того памятного концерта, организованного посольством России в Молдове и фондом имени Мирона Шора, правые потребовали объявить Иосифа Кобзона в Молдове персоной нон грата. Огромная мощь, сплав таланта и достоинства, слились в этом человеке, и это страшило их сильнее, чем мифические "русские танки". А еще сильнее пугала искренняя и горячая любовь, которую испытывал к этому человеку многонациональный народ Молдовы.

И Кобзон отвечал жителям Молдовы взаимностью. Только он сам знал, скольким людям в нашей стране — и во многих других странах СНГ и всего мира — он помог в трудной ситуации, сколько детей, стариков и тяжелобольных получили духовную, медицинскую и просто необходимую для жизни помощь из его рук. Известно лишь, что их тысячи.

Однако еще важнее для жителей городов и сел Молдовы были мысли и чувства, которые вкладывал в свое творчество Иосиф Кобзон. Он пел о том, чего так не хватает сейчас в жизни миллионам людей на пространствах исчезнувшей огромной страны — об единстве, о братской любви между людьми, о бескорыстии, об умении сплотиться перед любой страшной угрозой, выстоять и победить, о преданности своей Родине и своему народу.

Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе>>>

Это вечные истины, и вечные ценности, которые воспевал Иосиф Кобзон. И он шагнул в вечность, но оставил нам богатое, бессмертное наследие — песни, полные добра, и силы, и света, и достоинства, и памяти. А жители Молдовы с благодарностью приняли этот щедрый дар. Мы будем учить наших детей и наших внуков тому, чему научились у вас, Иосиф Давыдович. Пусть вам будет спокойно.

Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (18)

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Теги:
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Иосиф Кобзон в Кишиневе
Иосиф Кобзон в Кишиневе: последний концерт на молдавской земле
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Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе
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