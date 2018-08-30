Студенты ищут съемное жилье в Кишиневе: цены на аренду квартир в столице

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Студенты в преддверии нового учебного года ищут съемное жилье в Кишиневе, так как количество мест в столичных общежитиях ограничено.
Те, кто хотел найти квартиру не только по выгодной цене, но и со всеми удобствами, начали искать жилье еще несколько месяцев назад. Студенты, оставившие этот вопрос на последние дни, должны быть готовы большим затратам. Молодые люди, находящиеся в поисках съемного жилья, уверяют, что владельцы квартир специально повышают цены перед началом учебного года.
"Не нашла пока квартиру, которая бы мне понравилась и недорого стоила. Пока поживу у родных, но будут продолжать поиски, чтобы найти оптимальный вариант", — заявила Sputnik будущая студентка.
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Согласно порталам объявлений, самые дорогие квартиры, которые сдаются в аренду, располагаются в центре столицы. Их стоимость приравнивается к 200-800 евро в месяц. Так, однокомнатная квартира обойдется в 200-250 евро, двухкомнатная — от 250 до 600 евро, а трехкомнатная — 600-800 евро.
В других секторах столицы жилье дешевле, где можно легче найти квартиру в аренду с двумя и тремя комнатами и реже с одной. Поэтому многие студенты решаются снимать жилье вместе с друзьями или знакомыми, чтобы сэкономить деньги.
Список приблизительных цен на съемное жилье в разных секторах Кишинева
- Центр (спальный микрорайон Телецентр): "однушка" — 130-170 евро в месяц, "двушка" — 170-280 евро, "трешка" — 280-450 евро;
- Ботаника: однокомнатная — 100-200 евро, двух — 200-350 евро, трех — 350-550 евро;
- Буюканы: "однушка" — 150-200 евро, "двушка" — 200-250 евро, "трешка" — 250-450 евро;
- Рышкановка: однокомнатная — 140-190 евро, двух — 190-320 евро, трех — 320-470 евро;
- Чеканы: "однушка" — 150-180 евро, "двушка" — 180-250 евро, "трешка" — 250-480 евро.