Студенты ищут съемное жилье в Кишиневе: цены на аренду квартир в столице

Остались считанные дни до начала нового учебного года, но не все студенты еще нашли съемное жилье.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Студенты в преддверии нового учебного года ищут съемное жилье в Кишиневе, так как количество мест в столичных общежитиях ограничено.

Те, кто хотел найти квартиру не только по выгодной цене, но и со всеми удобствами, начали искать жилье еще несколько месяцев назад. Студенты, оставившие этот вопрос на последние дни, должны быть готовы большим затратам. Молодые люди, находящиеся в поисках съемного жилья, уверяют, что владельцы квартир специально повышают цены перед началом учебного года.

"Не нашла пока квартиру, которая бы мне понравилась и недорого стоила. Пока поживу у родных, но будут продолжать поиски, чтобы найти оптимальный вариант", — заявила Sputnik будущая студентка.

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Согласно порталам объявлений, самые дорогие квартиры, которые сдаются в аренду, располагаются в центре столицы. Их стоимость приравнивается к 200-800 евро в месяц. Так, однокомнатная квартира обойдется в 200-250 евро, двухкомнатная — от 250 до 600 евро, а трехкомнатная — 600-800 евро.

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В других секторах столицы жилье дешевле, где можно легче найти квартиру в аренду с двумя и тремя комнатами и реже с одной. Поэтому многие студенты решаются снимать жилье вместе с друзьями или знакомыми, чтобы сэкономить деньги.

Список приблизительных цен на съемное жилье в разных секторах Кишинева