Когда в Кишиневе умели ценить красоту: редкие кадры столицы Молдовы

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Небольшой документальный фильм о Кишиневе первой половины 70-х годов прошлого века, возможно, всколыхнет во многих воспоминания о той эпохе, которую многие вполне заслуженно считают более благотворной для столицы Молдовы, нежели нынешнее время.

На этих кадрах мы можем увидеть едва созданный в то время аэропорт близ села Ревака. Показан здесь и кишиневский железнодорожный вокзал, главные улицы и площади города, фабрики и заводы, панорамы с высоты птичьего полета, снятые со строительного крана.

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В фильме можно увидеть могилы героев Великой Отечественной войны, находившиеся в то время еще на своем прежнем месте, в Парке Пушкина — мемориал "Вечность", куда затем перенесли эти захоронения, тогда еще не был открыт. Также в картину были включены кадры клена, посаженного лет за 10 до съемок в Парке Пушкина Юрием Гагариным — сегодня это дерево, увы, не сохранилось.

Все это сопровождает песня Евгения Доги "Мой белый город" в исполнении Софии Ротару. Режиссер фильма — Георгий Водэ.