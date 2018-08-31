Фальшивый ажиотаж в Молдове - как мошенники обманывают покупателей квартир

Искусственный спрос на новострой может привести к тому, что квартиры станут никому не нужны, а мошенники воспользуются возможностью, чтобы обмануть население.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Рынок недвижимости в Молдове считается одним из самых динамичных в стране: новые дома постоянно строятся, на рынке появляется все больше новых квартир.

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"Есть одно важное уточнение. Люди не покупают квартиры в новостроях, а инвестируют деньги в их строительство и изначально рискуют деньгами, так как инвестиции идут в незавершенное строительство. При этом законы гарантируют права клиента обладать той или иной недвижимостью. Это право регистрируется в кадастровых органах. И у человека на руках остаются документы, а точнее — инвестиционный договор, который подлежит обязательной регистрации", — пояснили Sputnik в столичной бирже по недвижимости.

При этом тенденции показывают, что искусственный спрос на новострой может исчезнуть уже в ближайшие годы, но никто не застрахован от того, чтобы попасть на удочку мошенников.

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Однако компания не может объявить себя банкротом на ровном месте. Это все делается через решение суда, есть ряд процедур, которые нужно соблюсти. Когда суд или другие организации объявляют компанию банкротом, то начинается или процесс ликвидации, или дальнейшего управления, когда назначается администратор, который начинает администрировать компанию, а также средства или активы. Делается это для того, чтобы люди могли получить гарантировано деньги или недвижимость в будущем.