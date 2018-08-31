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Амброзия

Приступы астмы и загубленный урожай: опасный сорняк в Молдове не жалеет никого

CC BY 2.0 / InAweofGod'sCreation / Early Goldenrod
Общество
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В Молдове в последние годы активно распространяется опасное растение – амброзия. Это сорняк, который представляет угрозу как для здоровья человека, так и для сельскохозяйственных культур.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik, Дарья Чернега. Пик цветения амброзии приходится на август и начало сентября, вплоть до октября.

Сады в Молдове
© Sputnik / Nicu Goncear
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Соседние страны, в частности Румыния, уже утвердили закон по борьбе с этим растением. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы пока лишь принимает предложения для разработки законодательства по борьбе с опасным вредителем.

Амброзия является сильным аллергеном. Как сообщают некоторые источники, она может вызвать аллергию и кашель даже у здорового человека, вплоть до приступов астмы. Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik эколог Владимир Гараба, в советское время это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции. В настоящее время, по словам Гарабы, ситуация сильно упущена. Амброзия быстро распространяется по Молдове, в том числе и в окрестностях Кишинева. Ее излюбленные места – необрабатываемая земля, которой в республике примерно треть.

"Я ужаснулся, когда увидел в Ставченах огромное поле с амброзией. Тех семян, которые распространит это поле, хватит на несколько лет. Нам надо выявлять очаги разрастания и механически их скашивать. В засуху это очень выносливое растение, оно угнетает другие культуры", — рассказал Гараба.

Специалист отметил, что к борьбе с распространением опасного сорняка должны подключиться не только центральные власти, но и местные органы, ученые и сельхозпроизводители.

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© Photo: Thewallmagazine
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По мнению эколога, амброзию надо скашивать до начала цветения, что сократит масштабы ее агрессивного распространения. Кроме того, необходимо применять биологические методы очистки, то есть бороться с ней с помощью естественных врагов-насекомых, которые поедают эту культуру.

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Гараба пояснил, что из года в год "урожайность" амброзии может изменяться в большую или меньшую сторону, однако не стоит терять бдительность и списывать со счетов опасность этого сорняка.

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Теги:
Амброзия, урожай-2018, урожай, Молдова, Кишинев
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