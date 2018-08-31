Шок: в Кишиневе странствующий проповедник призвал сжигать иконы - видео

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Удивительное рядом — жаль, что не всегда оно со знаком плюс. В четверг по столичным троллейбусам "путешествовал" мужчина средних лет в одеянии, напоминающем рубище отшельника.

© Photo : Исполнительный комитет СНГ В странах СНГ объявят борьбу с дискриминацией по религиозному признаку

Мужчина, случайно попавший на видеозапись, прямо в салоне общественного транспорта читал пассажирам проповедь явно иконоборческого характера.

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Люди неоднозначно восприняли такое поведение. Более того, речи незнакомца фиксировал на видео его спутник.

В ходе обсуждения инцидента некоторые пользователи соцсетей сообщили, что видели эту же парочку в троллейбусе № 22 и посетовали о том, что традиционная для страны Молдавская православная церковь не реагирует на подобные случаи. Кое-кто даже сокрушался, почему в Молдове нет закона о запрете сект, а в прежние времена за такое поведение, как минимум, принудительно лечили в психиатрической больнице.