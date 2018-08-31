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Соцсети: в Кишинев вернулись похитители людей

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Жители Молдовы бьют тревогу в социальных сетях, делясь информацией о попытках похищения людей.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. В молдавском сегменте социальных сетей начали появляться сообщения о попытках похищения людей неизвестными.

В частности, жительница Кишинева Галина Шалина написала о том, как ее родственник едва не стал жертвой похитителей.

"К члену моей семьи на Ботанике подъехала машина, там двое мужчин. Сказали, что возвращаются с выставки и едут в аэропорт и очень хотят сделать подарок. Предложили сесть в машину. Получив отрицательный ответ, попросили хотя бы взглянуть на подарок, для этого нужно было подойти к багажнику. После отказа и недолгих уговоров машина уехала", — рассказала Шалина.

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По ее словам, мужчина не запомнил ни марку, ни номер машины.

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"Он пожилой человек. Растерян и напуган. Я до сих пор не верила, что в Молдове пропадают люди. А сейчас задумалась… Остерегайтесь, пожалуйста, друзья мои, и близких предупредите!", — заключила женщина.

Это сообщение вызвало бурное обсуждение и множество комментариев. Один из пользователей написал, что к нему обращались с похожей "легендой" на улице Букурешть — предлагали продать посуду. Еще одна женщина в своем комментарии рассказала, что "продавцы посуды" обратились к ней на улице на прошлой неделе.

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"Предлагали посуду сначала якобы как подарок, а потом просили деньги. Два взрослых "амбала", якобы, из Турции. Денег мы им не дали. Произошло это на Чеканах. Мы полицию вызвали, все им рассказали, а они говорят, что о таком впервые слышат. Как так, столько случаев, а полиция даже ни разу не слышала?! Слава Богу, у нас все обошлось, но были случаи, когда люди отдавали и деньги, и золото", — отметила пользовательница соцсетей.

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Оказалось, что проблема похищения людей, не на шутку волнует жителей Кишиневе.

Пока готовился этот текст к публикации, к корреспонденту Sputnik обратилась через переписку другая жительница Кишинева, рассказав о том, как своими глазами видела подобное преступление.

"Мы живем в центре Кишинева. Как вы знаете, в старом городе на обочинах дорог стоят мусорные контейнеры. Вокруг них часто собираются бомжи. Недавно, проходя с детьми по улице мимо одного из таких мест, я увидела, как у контейнеров остановилась машина, откуда вышли двое, подошли к сидевшему там бродяге, затолкали его в автомобиль и стремительно скрылись из виду. Все произошло настолько неожиданно, что номер машины я не успела разглядеть. Камер наружного наблюдения там тоже, как оказалось, нет", — сообщила собеседница.

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Теги:
похитители людей, похищение, Кишинев
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