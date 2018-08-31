Спасатели доставят в Молдову еще двух пострадавших в России

В Молдову продолжают возвращаться граждане, пострадавшие в страшной аварии в Калуге, а также на стройке в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Двое граждан Молдовы, пострадавших при разных обстоятельствах в Российской Федерации, прибудут на родину, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

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Речь идет о 47-летнем мужчине, который получил травмы в ДТП в Калуге, и о 44-летнем гражданине нашей страны, который пострадал на рабочем месте в Санкт-Петербурге.

Чтобы следить за состоянием наших сограждан и доставить их на родину в безопасности, в Россию за ними отправились двое сотрудников ведомства.

Медики будут сопровождать пострадавших всю дорогу.

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© Sputnik / Miroslav Rotari Граждане Молдовы пострадали на стройке в Санкт-Петербурге

Граждане Молдовы прибудут в республику на поезде.

В Окницком районе два экипажа SMURD доставят мужчин в Институт скорой помощи.

По информации спасателей, граждане приедут в страну первого сентября.

Сотрудники ведомства по указу премьер-министра РМ Павла Филипа отслеживали ситуацию в Калуге и провели все необходимые процедуры, чтобы доставить наших сограждан на родину.