Спасатели доставят в Молдову еще двух пострадавших в России

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Двое граждан Молдовы, пострадавших при разных обстоятельствах в Российской Федерации, прибудут на родину, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Речь идет о 47-летнем мужчине, который получил травмы в ДТП в Калуге, и о 44-летнем гражданине нашей страны, который пострадал на рабочем месте в Санкт-Петербурге.
Чтобы следить за состоянием наших сограждан и доставить их на родину в безопасности, в Россию за ними отправились двое сотрудников ведомства.
Медики будут сопровождать пострадавших всю дорогу.
Тело гражданина Молдовы, умершего после аварии под Калугой, привезли домой>>>
Граждане Молдовы прибудут в республику на поезде.
В Окницком районе два экипажа SMURD доставят мужчин в Институт скорой помощи.
По информации спасателей, граждане приедут в страну первого сентября.
Сотрудники ведомства по указу премьер-министра РМ Павла Филипа отслеживали ситуацию в Калуге и провели все необходимые процедуры, чтобы доставить наших сограждан на родину.