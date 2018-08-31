Додон: наша задача – сделать всё для сохранения языков и традиций в Молдове

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Молдова в пятницу отмечает День родного языка ("Limba noastră"). Жителей республики поздравил президент Игорь Додон.

"Верховный Совет нашей республики 29 лет назад — 31 августа 1989 года — принял Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Молдавский язык – достояние наших предков – был признан государственным языком в нашей стране. Молдавский язык, являющийся родным языком для подавляющего большинства граждан, внесён в качестве государственного в Конституцию. Это стало одним из высших достижений в процессе национального возрождения молдавского народа", — написал Игорь Додон в социальных сетях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Limba Noastră

По его мнению, молдавский язык – общенациональное достояние, вне зависимости от этнического происхождения жителей страны, поэтому очень важно сохранить язык, его название, а также создать условия для того, чтобы им овладели все жители республики.

"На территории Молдовы живут представители многих этносов, чьими родными языками являются русский, украинский, гагаузский, болгарский, армянский, польский, идиш и другие языки. В этой цветущей сложности языкового многообразия – сила и красота нашего общества. Наша задача – сделать всё для сохранения всех языков и традиций на территории Республики Молдова", — отметил президент.

Праздник "Limba noastră" 31 августа начался традиционно с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре.

Сразу после этого на алее классиков в центральном парке имени Штефана чел Маре прошло мероприятие под названием "В начале было слово".

© Sputnik / Miroslav Rotari Limba Noastră

В этом же парке в 14.00 начнется концерт "Лучшие мелодии".

А уже вечером в 18.00 на площади Великого национального собрания ожидается масштабный концерт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Limba Noastră

На сцене в центре столицы пройдет хореографический спектакль, поставленный Ассоциацией современного танца Молдовы. Также ожидается театральная постановка "Памятник слову", в рамках которого для зрителей сыграет симфонический оркестр Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Limba Noastră

А вечером выступит оркестр братьев Адваховых, композитор Евгений Дога и другие известные музыканты.