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Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе

Молдавский язык в мировой литературе и науке

© Fotolia / Leonid Andronov
Общество
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Гете и другие немцы, хоть и менее знаменитые, а также итальянцы, русские, да и сами молдаване неоднократно доказывали: молдавский язык не с неба свалился и имеет право на свое наименование.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. По следам празднования "Лимба ноатрэ" — корреспонденты Sputnik решили вспомнить о тех случаях, когда молдавский язык упоминался или был задействован на мировом уровне — в литературе, лингвистике, исторических трактатах, публицистике, переписке и т.д. 

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1. Одно их первых свидетельств о молдавском языке относится к 1582-1591. Лингвоним "молдавский язык", например, зафиксирован в разных зарубежных письменных источниках: moldauische Sprache (Тироль, 1591 год), lingua moldavorum (в Histoires A. Thou, Франция, 1591 год).

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2. В библиотеке молдавского господаря Петра Хромого, взятой им с собой после переезда из Молдавского княжества в северо-восточную Италию, в город Больцано, была и Псалтырь Давида, переведенная со славянского на молдавский язык — "aus den slavonischen in die moldavische Sprasche gezogen"- так сообщается в описи библиотеки Петра, которая была составлена в XVI веке в Больцано. Считается, что именно Петр Хромой заменил старославянский молдавским языком касательно официальных документов господарской канцелярии.

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3. В 1628 году вышла книга немецкого ученого Иоганна Альштеда "Сокровища Хронологии", где в таблице языков и диалектов 24-х частей Земли, собранных ученым за много лет, упомянут и молдавский язык — moldavorum.

4. Ученый, дипломат и русский государственный деятель, молдавский боярин Николай Милеску-Спэтару в 1672 году издал свой Греко-славяно-молдо-латинский словарь — первый словарь, где фигурирует молдавская лексика и идиомы.

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5. В книге "Opera historica politica", изданной в 1699 году, немецкий энциклопедист Конрад Самуэль Шурцфлейш, цитируя книгу Жака-Августина де Ту, упоминает глоттоним "lingua moldavorum" (молдавский язык или язык молдаван).

6. В 1719 году францисканский миссионер Силвество Амелио составил первый Краткий итальянско-молдавский словарь (Breve vocabulario italiano-muldavo) — 1360 слов. По сведениям, приведенным в итальянском журнале "Cultura neolatina", эта книга была напечатана в Яссах. После выхода "Breve vocabulario italiano-muldavo" был издан и другой молдавско-итальянский (другая версия — молдавско-латинский) словарь Франкантонио Минотто, однако, он не сохранился.

7. Историк, академик Готлиб Зигфрид Байер в книге "История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира…" (1783 год) сообщает, что Кантемир "сочинил на Молдавском языке древнюю и новую историю о Дакии". Байер в сноске сообщает: "Летопись сия в листе, чистым Молдавским почерком написана".

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8. Иоганн Вольфганг Гете в своих "Итальянских путешествиях" он оставил такую запись 13 января 1787 года: "А вот нынешняя пьеса совершенно другого рода! В День Богоявления, на праздник Спасения души, провозглашенный для язычников, мы посетили Дворец пропаганды веры (Palazzo di Propaganda Fide в Риме — ред.). Там в присутствии трех кардиналов и большой аудитории была произнесена только лишь одна речь, как раз повествуя о том место святого писания, когда Святая Мария встретила трех волхвов в пещере или еще где? Затем читались вслух несколько латинских стихов со схожим сюжетом и далее тридцатью учениками семинарии были изложены краткие стихотворения на определенных языках:(…) турецком (Türkisch), молдавском (Moldauisch)…".

9. 29 апреля 1818 года русский император Александр I подписал Устав образования Бессарабской области. Согласно императорскому указу молдавский язык стал официальным языком учреждений области наряду с русским. 

10. Молдавский язык был объявлен официальным языком Молдовы согласно Органическому регламенту 1832 года — первой Конституции княжества.

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11. 28 марта 1918 года в Молдавской демократической республике печатаются последние статьи проекта Конституции МДР, согласно которым "молдавский язык, как официальный язык государства, является обязательным предметом обучения во всех школах республики".

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12. Известно, что молдавский блоггер Ион Гросу составил на основе базы данных компании Google, собравшей и обработавшей 5,2 миллиона литературных произведений в мире, — специальный график, согласно которому, становится понятно: молдавский язык упоминается раньше румынского, а значит, он является лингвистическим первоисточником для населения Молдовы и Румынии. Например, в американской литературе первое упоминание молдавского языка появляется в 1812 году, в то время как о румынском языке впервые сказано лишь в 1836 году. В британской литературе молдавский язык упоминается впервые в 1755 году, а румынский — в 1810-м. Во французской литературе молдавский язык впервые упомянут в 1801 году, а румынский — в 1845-м.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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Теги:
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