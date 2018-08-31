На молдавской границе снова образовались огромные очереди

Служба Trafic Online сообщает о длинных очередях, сформировавшихся на границе с Румынией и Украиной.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. В последний день лета на государственной границе образовались огромные очереди. Об этом свидетельствуют данные службы Trafic Online, на карте которой отмечены два контрольно-пропускных пункта, где затруднено движение.

© Sputnik / Rodion Proca Жара и плачущие дети — на КПП "Албица" в Румынии образовались безумные очереди

Множество граждан Молдовы попали в очередь на КПП "Вулканешты — Виноградовка" на границе с Украиной. Там время ожидания при выезде из республики составляет 40 минут.

На одном из самых популярных пунктов пропуска — "Скулень" в сторону Румынии ситуация не намного лучше. Там желающим выехать за границу придется простоять в очереди около получаса.

В популярности среди жителей Молдовы отдыха у моря на Украине можно не сомневаться еще хотя бы потому, что предприятие "Железная дорога Молдовы" увеличило не только частоту следования поезда Кишинев-Одесса-Кишинев (до ежедневного), но и добавила дополнительные вагоны, так как спрос высокий. Плюс поездки на поезде или автобусе очевиден — границу с Украиной пересекать гораздо быстрее, чем на собственной машине.

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Перед тем, как планировать маршрут за границу, рекомендуется воспользоваться сервисом Trafic Online и узнать, на каких КПП нет пробок.