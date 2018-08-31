К посольству России в Кишиневе несут цветы в память об Иосифе Кобзоне

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Граждане Молдовы после смерти Иосифа Кобзона несут цветы к посольству Российской Федерации в Кишиневе.

"Ушел из жизни человек-эпоха, любимый всем народом певец, настоящий "титан" российской эстрады Иосиф Давыдович Кобзон. Посольство России в Республике Молдова выражает искреннюю благодарность всем откликнувшимся на горестное известие", — заявили в пресс-службе посольства России.

Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон: каким мы его запомним 15

После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека.

В 2012 году артист заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия — 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого он продолжал выходить на сцену, путешествовать с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политической жизни России.