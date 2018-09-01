Самые вкусные смайлы для соцсетей придумали в Молдове - фото

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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Дизайнеры одного из рекламных агентств Молдовы придумали серию оригинальных смайлов на базе стилизованного изображения национального молдавского блюда — мамалыги. Смайлы представляют собой мультипликационную стилизацию известных изображений поэта Михая Еминеску, писателя Иона Крянгэ, господарей Молдовы Штефана Великого и Дмитрия Кантемира, вокалиста группы "Zdob și Zdub" Романа Ягупова, а также ставшей известной благодаря тому же коллективу и песне "Bunica bate doba" Лидии Беженару.

Среди новых смайлов есть и те, что изображают собственно мамалыгу с различным гарниром, мамалыгу с кувшином вина, наем, в кушме и с лестницей. Смотрите, как выглядят "вкусные" веселые рожицы.