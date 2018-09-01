В школу не спешим: в Молдове продлены каникулы

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Новый ученый год в Молдове начнется на несколько дней позже, поскольку 1 и 2 сентября выпадают на выходные дни. Так что учащиеся еще могут спокойно погулять пару дней.

© Photo : Личный архив Владимира Пирожка Отчее слово Иона Друцэ

Традиционные праздничные линейки пройдут в понедельник, 3 сентября. Тогда же состоится и первый урок. Он будет посвящен наследию писателя Иона Друцэ.

Пройдет первый урок под девизом Limba, istoria și pămîntul sînt cei trei piloni care țin o națiune — Ion Druța la cei 90 de ani împliniți ("Язык, история и земля — три главных столба, на которые зиждется нация — 90 лет со дня рождения Иона Друцэ").

Министерство образования республики рекомендовало педагогам адаптировать тематическую сетку к специфике каждого класса. Педагоги должны проявить творческий дух и привлечь каждого учащегося к дискуссии, чтобы он мог выразить свое мнение.

Кстати, известна структура учебного года. Он поделен на два семестра. Первый — с 3 сентября по 21 декабря, второй — с 9 января по 31 мая 2019 года.

Для выпускных 9-х и 12-х классов второй семестр завершается 24 мая 2019 года. После чего они будут готовиться к экзаменам, посещая консультации.

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В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы: осенние — с 27 октября по 4 ноября (девять дней); зимние — с 22 декабря 2018 года по 9 января 2019-ого (18 дней); весенние — с 7 по 10 марта (3 дня); Пасхальные — с 27 апреля по 6 мая (девять дней).

Для учащихся с 1-го по 8-й класс и 10-го по 11-е классы устанавливаются летние каникулы с 1 июня по 31 августа (92 дня). Выпускные экзамены для учеников 9-го класса пройдут с 3 по 14 июня 2019 года. А для выпускников 12-го класса (лицей) с 4 по 21 июня 2019 года.

Итоговое тестирование учащихся 4-х классов проводится с 14 по 24 мая 2019.