Жители Приднестровья с 1 сентября могут ездить на машинах в ЕС

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Торжественная церемония открытия пункта регистрации транспортных средств по выдаче нейтральных номеров для автомобилей, с которыми жители Приднестровья смогут ездить в Европу, состоится в субботу в Тирасполе, сообщила пресс-служба местного внешнемполитического ведомства.

Автомобили с приднестровскими регистрационными номерами перестали пускать в страны Европы в 2014 году. В региое используют собственные номерные знаки с государственной символикой, которые не признаются международным сообществом.

В мероприятии примут участие представители по политическим вопросам от Тирасполя и Кишинева, глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев и молдавский вице-премьер Кристина Лесник, профильные специалисты сторон, а также представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

Всего в Приднестровье откроют два пункта регистрации — помимо Тирасполя, еще один начнет работу в Рыбнице. С 1 по 10 сентября они будут работать в тестовом режиме.

Накануне лидер Приднестровья Вадим Красносельский разъяснил необходимость получения таких номеров для тех, кто хочет выехать за пределы республики. По его словам, власти Украины предупредили, что прекратят пропускать в страну автомобили с приднестровскими номерами. Киев установил крайний срок – май 2018 года. После напряженной работы экспертов из Тирасполя и Кишинева удалось согласовать и подписать 24 апреля Протокольное решение об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность.

Красносельский заявил, что это решение распространяется на всех жителей региона, в том числе и с российским гражданством, а после получения нейтрального номера прежний приднестровский номер сохраняется, но будет находиться на хранении в пункте выдачи.