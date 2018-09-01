Президент Молдовы Игорь Додон дал советы учащимся и учителям

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в преддверии нового учебного года пожелал ученикам успехов, учителям — терпения, а стране — процветания. Он адресовал свое праздничное поздравление "всем участникам учебно-воспитательного процесса".

"Дорогие школьники и студенты, пытайтесь делать новые открытия, стремитесь проявить себя и стать созидателями истории народа!

Уважаемые педагоги, Вы формируете независимые личности с присущим им моральным обликом.

Дорогие родители, объединим наши усилия, чтобы достичь действительно качественного уровня обучения.

Желаю вам всем учебного года, полного радости от крепкого здоровья и достижений во имя личного благополучия и процветания нашего государства — Республики Молдова", — написал Додон на своих страничках в социальных сетях.

Из-за того, что 1 и 2 сентября в Молдове выходные, традиционные праздничные линейки пройдут в понедельник, 3 сентября. Тогда же состоится и первый урок. Он будет посвящен наследию писателя Иона Друцэ.

Пройдет первый урок под девизом Limba, istoria și pămîntul sînt cei trei piloni care țin o națiune — Ion Druța la cei 90 de ani împliniți ("Язык, история и земля — три главных столба, на которые зиждется нация — 90 лет со дня рождения Иона Друцэ").

Министерство образования республики рекомендовало педагогам адаптировать тематическую сетку к специфике каждого класса. Педагоги должны проявить творческий дух и привлечь каждого учащегося к дискуссии, чтобы он мог выразить свое мнение.