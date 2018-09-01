Пострадавшего в ДТП под Калугой, где погибли молдаванe, доставили в Кишинев

В Молдову доставили последнего пострадавшего в страшной аварии под Калугой, а также мужчину получившего производственную травму на работе в этом же городе России.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Двое граждан Молдовы, пострадавших при разных обстоятельствах в Российской Федерации, прибыли в субботу на Родину, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Сегодня после обеда двое граждан Молдовы, пострадавших в Российской Федерации, прибыли в Кишиневе. Офицеры Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД провели миссию по их репатриации, оказав медицинскую помощь на протяжении всей поездки", — отметили в инспекторате.

Наших соотечественников доставили из России на поезде Москва-Кишинев. "Утром 1 сентября их встретили на перроне железнодорожного вокзала в Окнице. На спецмашинах скорой помощи SMURD их доставили в Кишинев. Необходимость перевозки спецтранспортом вызвана состоянием здоровья мужчин, которые получили множественные тяжелые травмы", — пояснили в ведомстве.

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Один из мужчин в возрасте 47 лет пострадал в результате ДТП в Калужской области, где погибли семеро наших сограждан и еще восемь пострадали. Всего в этой аварии погибли девять человек.

Второй наш соотечественник в возрасте 44 лет, как сообщили в Гениспекторате, получил производственные травмы, находясь на работе в Калуге. Родственники этого мужчины попросили доставить его в Кишинев для прохождения необходимого лечения.

"Оба мужчины находились под наблюдением врачей на протяжении всей дороги от Окницы до Кишинева. Их доставили в институт скорой медицинской помощи для дальнейшего оказания медпомощи", — добавили в ведомстве.

Как отметила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу, ведомство выполнило поручения премьер-министра страны Павла Филипа в связи с инцидентом в Калужской области. "Выполнены все необходимые процедуры по репатриации граждан из Калуги, поэтому можно сказать, что задача успешно выполнена. Надеемся, что люди будут лечиться здесь, в Республике Молдова, и забудут эти трагические моменты, которые они пережили", — сказала Пушкашу.