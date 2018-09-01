С 1 сентября этим автомобилям запрещено ездить по дорогам Молдовы

В этот же спустя два года в Молдове вступит запрет на использование некоторых автомобилей: о чем идет речь?

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Ровно через два года в Молдове грузовые микроавтобусы, переоборудованные под перевозку пассажиров, запретят. Закон, который утвердили молдавские депутаты, предполагает, что соответствующие меры вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Изначально авторы этой инициативы настаивали на том, чтобы этот вид транспорта исчез с молдавских дорог с 1 июня 2017 года.

"К сожалению, транспортники были не готовы к таким изменениям", — заявил один из авторов документа Сергей Сырбу, предложивший продлить время эксплуатации переоборудованных маршруток на три года, сообщает sputnik.md.

Исходя из данных официальной статистики, 70% всех единиц пассажирского транспорта в Молдове переоборудованы.

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Согласно поправкам в Кодекс автомобильного транспорта, перевозка пассажиров за оплату запрещается в грузовых автомобилях, переоборудованных в общественный транспорт. И эта норма вступит в силу с осени 2020 года.