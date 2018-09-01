Приятная новость: у кого с 1 сентября выросла зарплата

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. С 1 сентября изменился метод определения зарплаты дидактических и научно-преподавательских кадров в бюджетных образовательных учреждениях страны. Закон, утвержденный парламентом в рамках весенне-летней сессии этого года, предполагает ежегодную индексацию оклада преподавателей 1 сентября. В этот раз повышение составит 8%, и на эти цели в госбюджете 2018 года предусмотрены 130 миллионов леев.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки

Как пояснили авторы инициативы, данные меры рассчитаны в зависимости от процента роста прогнозируемой на соответствующий год средней заработной платы по экономике по сравнению с размером средней зарплаты преподавательских кадров в четвертом квартале предыдущего года.

В результате, зарплата, к примеру, ректора увеличится до шести тысяч 460 леев, а университетского профессора — до четырех тысяч 840 леев. На 325 леев станет выше заработок университетского конференциара, лекторы будут получать на 300 леев больше. Повысят зарплаты также ассистентам и тренерам в вузах. По такому же алгоритму повысят заработок сотрудникам общего обязательного образования и преподавателям профессионально-технических училищ.

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Как заявлял ранее министр финансов Октавиан Армашу заявлял, он признает, что эти индексации не улучшат ситуацию на местах, и зарплата учителей будут оставаться низкими в сравнении с потребительскими расходами. "Согласен, что зарплата дидактического и вспомогательного персонала должна быть выше. Повышение с 1 сентября не решит все проблемы в системе. Решение требует системного подхода", — сказал чиновник.

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По данным Национального бюро статистики, среднемесячная зарплата учителей в четвертом квартале 2017 года составила более пяти тысяч 700 леев, а средняя зарплата по экономике, прогнозируемая на 2018 год, составляет шесть тысяч 180 леев.