В Приднестровье открыты два пункта регистрации авто для поездок за рубеж

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе и Рыбнице открыты два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС). С этого момента приднестровцы имеют право подавать заявки на получение международно признаваемых молдавских номерных знаков нейтрального дизайна, благодаря которым они смогут перемещаться за пределами региона по автотрассам разных стран мира.
Открытие ПРТС проходило при участии и.о. главы Миссии ОБСЕ в Молдове Лайоша Каракаша и политпредставителей от Кишинева и Тирасполя — вице-премьера Молдовы про реинтеграции Кристины Лесник и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.
"ПТРС начинают свою работу с сегодняшнего дня в тестовом режиме. На полный режим функционирования они перейдут с 10 сентября. Но уже сегодня можно подавать заявки на получение номерных знаков", — сказала журналистам Лесник.
В свою очередь, политпредставитель от Тирасполя отметил — тестовый режим не означает, что пункты будут работать в усеченном варианте. Владельцы авто, которые подадут за это время заявку, получат полноценную процедуру, заверил он.
"За этот период мы сможем исключить какие-то недоработки, чтобы заявители впоследствии максимально качественно получали услугу, не ждали долгое время, и не было никаких сбоев в работе. Тестовый режим — это элемент подстраховки, на самом деле ПТРС с сегодняшнего дня работают в полноценном, нормальном режиме", — пояснил он.
Виталий Игнатьев обратил внимание на то, что получение этого номерного знака является абсолютно добровольным.
"Это дополнительная опция у автомобилистов, кто из них желает воспользоваться ею, кто желает участвовать в международном дорожном движении", — подчеркнул он.
Политпредставитель от Тирасполя отметил, что молдавская сторона в рамках договоренностей взяла на себя обязательство проинформировать участников Венской конвенции, стран-участниц ООН о введении такого механизма и его прозрачности для того, чтобы у приднестровских автомобилистов, получивших новые номерные знаки, не возникало проблем с перемещением в других странах.
"Мы уже обсуждали возможность пригласить представителей посольства отдельных государств, консульских служб для того, чтобы они посетили ПТРС, чтобы они увидели, как работает этот механизм, что он максимально транспарентный и эффективный, и исключить какие-либо шероховатости в части возможности доступа автомобилей в эти государства", — заявил Игнатьев, отметив, что приднестровская сторона рассчитывает в связи с этим на помощь Кишинева.
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
Вице-премьер Молдовы в свою очередь обратила внимание на то, что необходимо различать две процедуры — процесс регистрации транспортного средства в Рыбнице и Тирасполе и непосредственно ситуации, когда владелец автотранспортного средства пересекает границу.
"За границей есть дополнительные процедуры, которые касаются наличия техосмотра, зеленой карты, права управления транспортным средством", — пояснила она.
По словам Лесник, молдавская сторона делегировала для участия в механизме ПТРС представителей Агентства госуслуг, а также Бюро миграции и предоставления убежища, которые также будут работать в этих пунктах.
Пункты будут открыты со вторника по субботу. А их пропускная способность в день будет достигать возможности оформления 55-65 автотранспортных средств.