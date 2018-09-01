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Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

В Приднестровье открыты два пункта регистрации авто для поездок за рубеж

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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С 1 сентября приднестровские автомобилисты получили право регистрации своих транспортных средств для возможности передвигаться по международным дорогам.

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе и Рыбнице открыты два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС). С этого момента приднестровцы имеют право подавать заявки на получение международно признаваемых молдавских номерных знаков нейтрального дизайна, благодаря которым они смогут перемещаться за пределами региона по автотрассам разных стран мира.

Автомобиль с Приднестровским номером
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Открытие ПРТС проходило при участии и.о. главы Миссии ОБСЕ в Молдове Лайоша Каракаша и политпредставителей от Кишинева и Тирасполя — вице-премьера Молдовы про реинтеграции Кристины Лесник и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.

"ПТРС начинают свою работу с сегодняшнего дня в тестовом режиме. На полный режим функционирования они перейдут с 10 сентября. Но уже сегодня можно подавать заявки на получение номерных знаков", — сказала журналистам Лесник.

В свою очередь, политпредставитель от Тирасполя отметил — тестовый режим не означает, что пункты будут работать в усеченном варианте. Владельцы авто, которые подадут за это время заявку, получат полноценную процедуру, заверил он.

"За этот период мы сможем исключить какие-то недоработки, чтобы заявители впоследствии максимально качественно получали услугу, не ждали долгое время, и не было никаких сбоев в работе. Тестовый режим — это элемент подстраховки, на самом деле ПТРС с сегодняшнего дня работают в полноценном, нормальном режиме", — пояснил он.

Виталий Игнатьев обратил внимание на то, что получение этого номерного знака является абсолютно добровольным.

"Это дополнительная опция у автомобилистов, кто из них желает воспользоваться ею, кто желает участвовать в международном дорожном движении", — подчеркнул он.

Политпредставитель от Тирасполя отметил, что молдавская сторона в рамках договоренностей взяла на себя обязательство проинформировать участников Венской конвенции, стран-участниц ООН о введении такого механизма и его прозрачности для того, чтобы у приднестровских автомобилистов, получивших новые номерные знаки, не возникало проблем с перемещением в других странах.

"Мы уже обсуждали возможность пригласить представителей посольства отдельных государств, консульских служб для того, чтобы они посетили ПТРС, чтобы они увидели, как работает этот механизм, что он максимально транспарентный и эффективный, и исключить какие-либо шероховатости в части возможности доступа автомобилей в эти государства", — заявил Игнатьев, отметив, что приднестровская сторона рассчитывает в связи с этим на помощь Кишинева.

  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

Вице-премьер Молдовы в свою очередь обратила внимание на то, что необходимо различать две процедуры — процесс регистрации транспортного средства в Рыбнице и Тирасполе и непосредственно ситуации, когда владелец автотранспортного средства пересекает границу.

"За границей есть дополнительные процедуры, которые касаются наличия техосмотра, зеленой карты, права управления транспортным средством", — пояснила она.

По словам Лесник, молдавская сторона делегировала для участия в механизме ПТРС представителей Агентства госуслуг, а также Бюро миграции и предоставления убежища, которые также будут работать в этих пунктах.

Пункты будут открыты со вторника по субботу. А их пропускная способность в день будет достигать возможности оформления 55-65 автотранспортных средств.

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