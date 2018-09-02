Посольство России в Молдове поблагодарило почтивших память Кобзона

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Посольство России в Молдове поблагодарило жителей страны, которые не остались равнодушными к известию о смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

"Ушел из жизни человек-эпоха, любимый всем народом певец, настоящий "титан" российской эстрады Иосиф Давыдович Кобзон. Посольство России в Республике Молдова выражает искреннюю благодарность всем откликнувшимся на горестное известие", — заявили в пресс-службе посольства России.

У посольства установили портрет артиста, к которому жители Молдовы принесли цветы и свечи.

Исполнитель скончался на 81-м году жизни. Проблемы со здоровьем у певца начались еще 13 лет назад, медики тогда диагностировали онкологическое заболевание. Кобзон перенес несколько операций и курс химиотерапии. Состояние здоровья артиста ухудшилось в конце июля, после чего его госпитализировали в одну из московских клиник.

Прощание с артистом проходит 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Прямую трансляцию траурной церемонии смотрите на Sputnik-е>>>