Уборка урожая: "Сябры" отбыли из Молдовы с отличными впечатлениями

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. За долгое время первый для Молдовы за студенческий сельскохозяйственный отряд из Беларуси завершил свою командировку в гагаузском селе Копчак Чадыр-Лунгского района.

Как сообщают белорусские СМИ, отряд "Сябры" имени героя-комсомольца Ефросиньи Зеньковой после полутора месяцев работы в Молдове вернулся в Витебскую область.

Двадцать шесть юношей и пять девушек собирали урожай персиков, слив, винограда, арбузов в единственном на данный момент в Молдове колхозе "Победа".

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Председатель колхоза Николай Драган отметил, что студенты отлично справились с непростой для неподготовленного человека работой. По словам главы хозяйства, эта командировка стала первым опытом трудоустройства белорусских студентов в сельхозсекторе Молдовы за последние 20 лет.

Выезд молодых людей в Молдову организовал Витебский областной штаб студенческих отрядов. На данный момент это единственная структура в Белоруссии, которая проводит подобные поездки.

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По словам комиссара Витебского областного штаба Виктории Кужелевой, договоренности об обмене студенческими отрядами были достигнуты при содействии посла Республики Беларусь в Республике Молдова Сергея Чичука во время визита представителей штаба в РМ в июне 2018 года.

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"Чичук, кстати, встретился с нашими ребятами прямо в поле во время работы, поинтересовался условиями труда, проживания, питания, организацией досуга. Более того, вместе с супругой он помог нам в уборке винограда", — рассказал комиссар отряда, студент второго курса Витебской государственной академии ветеринарной медицины Никита Обиратко.

По его словам, глава белорусской дипломатии предложил студентам снова приехать в Молдову в следующем году.

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"Мы этому приглашению обрадовались, потому что время мы здесь провели отлично. Для нас были созданы хорошие условия. Девушки проживали в гостинице, нас с парнями расселили в местной школе. Для этого принимающая сторона специально приобрела раскладушки, предоставили нам душ, стиральную машину, бытовую технику. Кормили три раза в день в колхозной столовой — внутри красиво, уютная терраса, а блюда вкусные, прямо как в ресторане", — рассказал белорусский студент.