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Важно знать всем гражданам Молдовы - скоро паспорта станут другими

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Какие нововведения будут внесены в оформление паспортов и удостоверений личности Республики Молдова?

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Для обладателей паспортов Республики Молдова грядут важные изменения, которые вступят в силу с 10 октября 2018 года.
Во-первых, срок действия паспорта для граждан старше 16 лет увеличится с семи до 10 лет.

Румынский паспорт
© Photo: LaStrasbourg
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Также внутренний, заграничный, а также служебный и дипломатический паспорт нашей страны больше не будет содержать графу о группе крови их обладателя.

Кроме того, подпись в паспорте будет ставить лицо, которому исполнилось 14 лет — момент вхождения в возраст ограниченной ответственности. В паспорте лиц младше 14-ти лет поместят на место подписи специальный символ.

Кроме того, из актов гражданского состояния исключат графу "национальность".

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Нововведения в оформление документов, удостоверяющих личность, не коснутся стоимости их изготовления. Тарифы останутся прежними:

— внутренний паспорт (удостоверение личности, buletin de identitate) подготовят за 130 леев через 30 дней с момента подачи заявления, за 200 леев через 15 дней, за 390 леев через пять дней, за 520 леев через сутки и за 780 леев за три часа;

— заграничный паспорт выдадут на руки через 30 дней за 850 леев, через 15 дней за 1060 леев, через 10 дней за 1280 леев, через пять дней за 1490 леев, через сутки за 1700 леев, через шесть часов за 2130 леев, через три часа за 2550 леев и через час за 2980 леев.

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Теги:
группа крови, удостоверение личности, национальность, изменения, паспорт, Молдова
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