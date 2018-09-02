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пограничная полиция

КПП "Паланка" забит транспортом — в очереди стоят десятки машин

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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16 0 0

Пункт перехода границы Паланка снова лихорадит, пограничники призывают проявить понимание.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. На пункте перехода границы Паланка снова пробки. Интенсивный поток транспорта привел к тому, что десятки машин скопились в очереди, ожидая возможности пройти контроль.

Вечером 2 сентября в очереди все еще стояли около 70 автомобилей. Представители пограничной полиции заверяют, что делают все возможное для скорейшего пропуска транспорта и призывают проявить терпение и понимание.

Напоминаем, что за ситуацией на пунктах перехода границы можно следить на сайте Пограничной полиции Молдовы. Кроме того, доступны вебкамеры на сайте Таможенной службы РМ.

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Теги:
КПП Паланка, переход границы, Пограничная полиция Республики Молдова
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