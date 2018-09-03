Больше никаких "двоек" — в школах начинают отменять оценки

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В школы приходит очередное новшество — отмена школьных оценок, которые выставляют на основе десятибалльной системы. Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое: отказ от баллов повторяет практику начала прошлого века.

В эфире телеканала BTV начальник бельцкого управления образования, молодежи и спорта Татьяна Дубицкая рассказала о том, что ждет учеников. По ее словам, отменяются оценки по четырем предметам — физическое и технологическое воспитание, музыка и изобразительное искусство. Мотив отмены был следующим: возможный низкий балл по этим предметам не должен влиять на качество оценок в аттестате, чтобы не портить детям будущее. Традиционной системы оценок на основе баллов нет и в начальной школе.

Обучение, когда знания учеников оцениваются не по шкале с присвоением баллов, называется "критериальным подходом" и внедряется на начальной ступени образования в лицеях в Молдове уже в течение четырех лет. По этому методу, вместо оценок на основе баллов, школьникам ставят отметки "отлично", "очень хорошо", "хорошо" и "удовлетворительно".

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Все новое — это хорошо забытое старое. Уход от "цифр" в школьном образовании произошел, например, в России еще в XIX веке, где первоначально знания учеников оценивались по пятибалльной системе. В разное время в России и в других странах применялись 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы оценки знаний. Однако вряд ли можно сказать, что это коренным образом повлияло на качество обучения.

Нынешний переход на "безоценочную систему" также встречает противоречивые отзывы.



