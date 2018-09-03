Пассажир машины, в которой погиб чемпион по карате, выздоравливает

В больнице Комрата вышел из критического состояния второй пострадавший в громком ДТП.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Из критического состояния вышел пассажир машины, которая перевернулась на дороге в Комрате. Напомним, в этом ДТП погиб чемпион Молдовы по карате.

В машине также находился житель Комрата Павел Арабаджи. Он был в тяжелом состоянии доставлен в комратскую районную больницу. По словам менеджера больницы Елены Новак, в настоящий момент состояние пациента стабильное, передает сайт Gagauzinfo.md.

"Больной вышел из критического и шокового состояния. И в настоящее время находится на стационаре в отделении травматологии, где принимает лечение. Наблюдается положительная динамика. Он уже ходит и разговаривает с родными и близкими", — сообщила Елена Новак.

Трагедия произошла 29 августа на круге близ автостанции Комрата. За рулем автомобиля находился чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара. Превысив максимально допустимую скорость движения, он не справился с управлением, машина врезалась в бордюр и перевернулась. Восемнадцатилетний Олег Кара погиб на месте.