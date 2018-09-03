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Националььная армия Молдовы

Игорь Додон: армия - непременный атрибут государственности Молдовы

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Вооруженным силам Республики Молдова исполнилось 27 лет.

КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. Президент Молдовы поздравил военнослужащих с Днем национальной армии.

Игорь Додон опубликовал поздравление в Facebook в связи с 27-й годовщиной со дня создания вооруженных сил Республики Молдова.

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ередаю самые искренние поздравления военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Национальной армии, — написал глава молдавского государства. В этот день я хочу глубоко поблагодарить личный состав и гражданский персонал, находящиеся на страже страны, за самоотверженность и мужество, с которыми вы беззаветно служите Родине и защищаете ее".

Додон выразил признательность всем, кто стоял у основ создания и развития армии – непременного атрибута государственности и безопасности Республики Молдова.

Приказ о создании Национальной армии третьего сентября 1991 года подписал первый президент страны Мирча Снегур.

В честь праздника Министерством обороны организован ряд торжественных мероприятий.

 

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Теги:
Национальная армия, Игорь Додон
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