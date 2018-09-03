Игорь Додон: армия - непременный атрибут государственности Молдовы

КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. Президент Молдовы поздравил военнослужащих с Днем национальной армии.

Игорь Додон опубликовал поздравление в Facebook в связи с 27-й годовщиной со дня создания вооруженных сил Республики Молдова. Победоносный танк Т-34: все, что нужно знать

"Передаю самые искренние поздравления военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Национальной армии, — написал глава молдавского государства. — В этот день я хочу глубоко поблагодарить личный состав и гражданский персонал, находящиеся на страже страны, за самоотверженность и мужество, с которыми вы беззаветно служите Родине и защищаете ее".

Додон выразил признательность всем, кто стоял у основ создания и развития армии – непременного атрибута государственности и безопасности Республики Молдова.

Приказ о создании Национальной армии третьего сентября 1991 года подписал первый президент страны Мирча Снегур.

В честь праздника Министерством обороны организован ряд торжественных мероприятий.